В Петрозаводске юноша вымогает деньги у сверстника за якобы угнанный автомобиль

Девятнадцатилетний петрозаводчанин обратился в полицию после того, как с него стали требовать компенсацию в 30 тысяч рублей за угнанную машину.

В отдел полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску обратился 19-летний местный житель и сообщил, что у него вымогают деньги за то, чего он не совершал, рассказали в МВД Карелии.

По словам юноши, в одном из общежитий города он встретил 18-летнего знакомого. Тот высказал ему претензии. Якобы когда-то петрозаводчанин угнал и повредил его отечественный автомобиль. Молодой человек потребовал за это компенсацию в размере 30 000 рублей. А в случае невыполнения этого условия, пообещал, что тому не поздоровится.

Потерпевший, понимая, что ни в чем не виноват и никогда не преступал черту закона, отказался отдавать деньги. Когда через месяц у него вновь потребовали выплату долга, он, опасаясь насилия, обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска, избивавший знакомого и вымогавший у него деньги, получил «условку».