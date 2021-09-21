Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Житель Петрозаводска, избивавший знакомого и вымогавший у него деньги, получил «условку»

Новости. Криминал
12:41, 22 Сентября 2021
фото: © unsplash

Новости партнеров

Молодой петрозаводчанин получил 3 года условно за вымогательство, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Петрозаводска, признанного судом виновным в вымогательстве.

Судом установлено, что в мае прошлого года мужчина, будучи осведомленным о наличии у потерпевшего долговых обязательств перед их общим знакомым, проживающим за границей, стал требовать с должника 40 тысяч рублей. Он течение 10 дней назначал встречи своей жертве на территории Прионежского района, где избивал потерпевшего, чтобы получить деньги. Под давлением должник подписал договор купли-продажи автомобиля, но, поскольку требования о передаче имущества не прекратились, обратился в полицию.

Когда жертва отдавала вымогателю 10 тысяч рублей, злоумышленник был задержан.

В ходе следствия мужчина признал вину, принес извинения потерпевшему. В соответствии с позицией государственного обвинения ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Данное наказание виновному предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции. До истечения испытательного срока на него возложена обязанность проходить регистрацию в инспекции и не менять место жительства без согласования.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, попытка рецидивиста выбить из жителя Карелии несуществующий долг закончилась 4 годами колонии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

Чтиво

20.09.2021 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»