Житель Петрозаводска, избивавший знакомого и вымогавший у него деньги, получил «условку»

Молодой петрозаводчанин получил 3 года условно за вымогательство, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Петрозаводска, признанного судом виновным в вымогательстве.

Судом установлено, что в мае прошлого года мужчина, будучи осведомленным о наличии у потерпевшего долговых обязательств перед их общим знакомым, проживающим за границей, стал требовать с должника 40 тысяч рублей. Он течение 10 дней назначал встречи своей жертве на территории Прионежского района, где избивал потерпевшего, чтобы получить деньги. Под давлением должник подписал договор купли-продажи автомобиля, но, поскольку требования о передаче имущества не прекратились, обратился в полицию.

Когда жертва отдавала вымогателю 10 тысяч рублей, злоумышленник был задержан.

В ходе следствия мужчина признал вину, принес извинения потерпевшему. В соответствии с позицией государственного обвинения ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Данное наказание виновному предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции. До истечения испытательного срока на него возложена обязанность проходить регистрацию в инспекции и не менять место жительства без согласования.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, попытка рецидивиста выбить из жителя Карелии несуществующий долг закончилась 4 годами колонии.