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Попытка рецидивиста выбить из жителя Карелии несуществующий долг закончилась 4 годами колонии

Новости. Криминал
15:14, 08 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В Беломорском районе суд приговорит 37-летнего мужчину к 4 годам колонии за вымогательство и кражу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Беломорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в вымогательстве и краже.

Судом установлено, что в ноябре 2019 года в одном из поселков Беломорского района подсудимый распивал спиртное в гостях у знакомого. Мужчина прошел в комнату, в которой спал другой гость. Он его стал бить по лицу, требуя деньги в счет погашения несуществующего долга. Потерпевший отказался отдавать свои деньги. Тогда подсудимый вытащил деньги из кармана одежды мужчины и вышел из комнаты.

Ситуация с избиением повторилась на кухне. В присутствии других гостей рецидивист вновь стал вымогать деньги у потерпевшего, нанося при этом ему удары по голове. Мужчина, который опасался за свои жизнь и здоровье, сбежал, сказав, что ему необходимо сходить домой за деньгами. Когда потерпевший не вернулся в злополучную квартиру, вымогатель отправился его искать. Дома у потерпевшего он продолжил избивать "должника", требуя деньги. Однако узнав, что мужчина успел обратиться за помощью в полицию, сразу покинул его квартиру.

В судебном заседании вину в совершении преступлений подсудимый признал и раскаялся в содеянном.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении обоих преступлений.

Мужчина ранее был неоднократно судим. Последнее преступление совершил в условиях рецидива и во время отбывания условного срока по предыдущему приговору.  

По решению суда мужчина был отправлен на 4 года в колонию общего режима. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее вор в Карелии провалил испытательный срок и отправился в колонию.

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