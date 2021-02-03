Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле хюгге (ФОТО)
03.02.2021 17:38
Морозная погода сохранится в Карелии в четверг
03.02.2021 17:00
В Петрозаводске четыре автомобиля раскидало по шоссе после ДТП (ВИДЕО) 2
Сегодня 06:40
Власти Петрозаводска разогнали торговцев с трусами и орехами (ФОТО) 13
03.02.2021 16:52
Дерматолог рассказала, на какие проблемы указывают красные родинки 1
03.02.2021 21:30

Вор в Карелии провалил испытательный срок и отправился в колонию

Новости. Общество
12:23, 04 Февраля 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
Загрузка...

После жалобы уголовно-исполнительной инспекции о нарушениях испытательного срока вору отменили условное наказание, сообщили в прокуратуре Карелии.

За кражу с незаконным проникновением 36-летнего жителя Карелии осудили на 2 года условно с испытательным сроком. За время испытательного срока он не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а также неоднократно привлекался за нарушения общественного порядка.

За неподобающее поведение Питкярантский городской суд жителю Карелии испытательный срок продлил на 3 месяца. Дополнительно на нарушителя возложили обязанности пройти курс психокоррекции и обследование у врача-нарколога. Однако мужчина должных выводов для себя не сделал и продолжил игнорировать закон.

В ходе рассмотрения дела об отмене условного осуждения виновник факты нарушений признал, но с отменой условного срока не согласился. Просил дать возможность отбыть испытательное время на свободе, обещал исправиться.

Тем не менее, вследствие асоциального поведения гражданина Питкярантский городской суд согласился с заключением прокурора. Осуждённого взяли под стражу в зале суда и направили в колонию строгого режима.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
J
2021-02-04 12:48:49
Леха Карельский.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)
01.02.2021, 18:20
Двух рыбаков нашли мёртвыми в палатке на льду Ладоги

Аналитика

03.02.2021 09:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Ни нефтяного завода, ни морского порта 8
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2021 15:07
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»