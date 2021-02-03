Вор в Карелии провалил испытательный срок и отправился в колонию

После жалобы уголовно-исполнительной инспекции о нарушениях испытательного срока вору отменили условное наказание, сообщили в прокуратуре Карелии.

За кражу с незаконным проникновением 36-летнего жителя Карелии осудили на 2 года условно с испытательным сроком. За время испытательного срока он не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а также неоднократно привлекался за нарушения общественного порядка.

За неподобающее поведение Питкярантский городской суд жителю Карелии испытательный срок продлил на 3 месяца. Дополнительно на нарушителя возложили обязанности пройти курс психокоррекции и обследование у врача-нарколога. Однако мужчина должных выводов для себя не сделал и продолжил игнорировать закон.

В ходе рассмотрения дела об отмене условного осуждения виновник факты нарушений признал, но с отменой условного срока не согласился. Просил дать возможность отбыть испытательное время на свободе, обещал исправиться.

Тем не менее, вследствие асоциального поведения гражданина Питкярантский городской суд согласился с заключением прокурора. Осуждённого взяли под стражу в зале суда и направили в колонию строгого режима.