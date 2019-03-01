В Петрозаводске к 8 марта вырастили 12 сортов тюльпанов

В Городском комбинате благоустройства готовятся срезать разноцветные голандские тюльпаны.

К Международному женскому дню на комбинате готовы. Красный Стронг лав, бело-розовый Карнавал де Рио, желто-красный Доу Джонс и фиолетовый Пурпл Флэг - 12 сортов голландских тюльпанов вырастили в теплицах предприятия, где работа с этими цветами шла с октября. Сейчас температура воздуха в теплицах не превышает 12 градусов.

О секретах выращивания и хранения тюльпанов рассказали журналисты ГТРК "Карелия" в своем сюжете.