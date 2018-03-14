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Новости. Общество
07:25, 14 Марта 2018

В Петрозаводске котиков из котокафе выгоняют на улицу

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Петрозаводское антикафе "Коты Мира Икс" с 15 хвостатыми постояльцами может лишиться помещения к концу марта.

По сообщению представителей котокафе, администрация торгового центра, где располагается заведение с питомцами, уведомила о прекращении договора аренды помещения. До 31 марта владельцы кафе со своими 15-ю котами должны освободить занимаемые площади. По мнению предпринимателей, причина отказа в помещении - на данное место в ТЦ претендует сетевой магазин.

"До окончания срока осталось не так уж много времени. Если мы не найдем другое помещение, нам придется тихо умереть. А мы не хотим, чтобы наш уникальный проект умер. Если в нашем городе будут одни магазины, то куда нам водить наших детей?! Как их развивать и воспитывать любовь к животным?!", - пишут в своем обращении представители котокафе.

Владельцы антикафе считают, что их проект не является бизнес-проектом. Их заведение выполняет прежде всего социальную задачу: здесь спасают бродячих котов, лечат их, социально адаптируют и пристраивают в семьи. Также кафе дает возможность общаться с животными тем взрослым и детям, что по ряду причин не имеют возможности принять в свою семью четвероногого питомца.

"Мы просим вас помочь найти нам помещение, чтобы переехать. Что нам нужно? Теплое, с водой, приличном виде помещение от 60 кв.м. Желательно, что оно находилось ближе к центру, чтобы нашим посетителям было удобно добираться с разных районов города", - пишет команда администраторов котокафе в своей группе в соцсети.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ya ya
2018-03-14 09:13:09
нашей бабушке нужна была кошка. хотели сделать доброе дело, взять ей кошку из их антикафе, чтобы еще одной бездомной кошкой стало меньше. обратились к ним, а там нам в грубой форме ответили, что никакой бабушке своих котов не отдадим (хотя наша бабушка во всех смыслах положительная). так что по поводу пристроя ими бездомных котов можно поспорить.
эдуард3
2018-03-14 08:10:00
Огромны ТЦ - не нашел помещений
Вышвырнул радость - плюнул сверху в детишек намедни.
Капиталистов лицо - наглядно видно
Стоит на народной земле - здание то!



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