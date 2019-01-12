Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:57, 12 Января 2019
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

В Петрозаводске крещенские купания пройдут на новом месте – на озере у памятника Петру Первому

Загрузка...

В Управлении МЧС утвердили список мест, где 18-19 января пройдут крещенские купания.

В Карелии обрядовые купания пройдут в 11 муниципальных районах и 2 городских округах, сообщили в региональном Управлении МЧС. В Кемском районе будет проводиться освещение и забор воды.

С целью обеспечения безопасности граждан, в период крещенских купаний будет осуществляться дежурное патрулирование спасателей Карельской республиканской поисково-спасательной службы, инспекторов ГИМС, местных пожарно-спасательных гарнизонов, полиции и медицинский работников.

Всего для обеспечения безопасности планируется привлечь 159 человек и 43 единицы техники. От МЧС будет привлечено 63 человека и 22 единицы техники.

Отметим, что в Петрозаводске в этом году крещенские купания будут организованы на новом месте – на Онежском озере возле Петровского сквера с 23 часов 18 января до 03:00 часов 19 января.

Подробнее со списком мест для крещенских купаний в районах Карелии можно ознакомиться здесь.  

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске

Аналитика

11.01.2019 12:14
Политкухня
"Возможность прямых фальсификаций исключается"
Политолог Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отличаются от российских.
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 19
09.01.2019 15:08
Дорогое китайское удовольствие 2
09.01.2019 11:15
"Городскую администрацию уничтожают ради удобства чиновников"
09.01.2019 10:20
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»