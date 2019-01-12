В Петрозаводске крещенские купания пройдут на новом месте – на озере у памятника Петру Первому

В Управлении МЧС утвердили список мест, где 18-19 января пройдут крещенские купания.

В Карелии обрядовые купания пройдут в 11 муниципальных районах и 2 городских округах, сообщили в региональном Управлении МЧС. В Кемском районе будет проводиться освещение и забор воды.

С целью обеспечения безопасности граждан, в период крещенских купаний будет осуществляться дежурное патрулирование спасателей Карельской республиканской поисково-спасательной службы, инспекторов ГИМС, местных пожарно-спасательных гарнизонов, полиции и медицинский работников.

Всего для обеспечения безопасности планируется привлечь 159 человек и 43 единицы техники. От МЧС будет привлечено 63 человека и 22 единицы техники.

Отметим, что в Петрозаводске в этом году крещенские купания будут организованы на новом месте – на Онежском озере возле Петровского сквера с 23 часов 18 января до 03:00 часов 19 января.

Подробнее со списком мест для крещенских купаний в районах Карелии можно ознакомиться здесь.