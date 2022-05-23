В Петрозаводске лихач на скорости врезался в припаркованные автомобили (ФОТО и ВИДЕО)

В столице Карелии ищут свидетелей аварии с участием трех автомобилей.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилась информация об автоаварии, случившейся в столице Карелии в ночь с 23 на 24 мая. Момент ДТП запечатлела камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

В районе 2.20 ночи 24 мая водитель на скорости влетел в два припаркованных автомобиля в районе дома № 3 по улице Торнева, в микрорайоне Кукковка. Возможно, виновник аварии в момент ДТП был пьян.

Водитель сразу уехал с места Д. П. По камерам внешнего наблюдения удалось проследить путь нарушителя до улицы Архипова на Перевалке.

Авторы поста просят откликнуться возможных свидетелей ДТП.