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Новости. Криминал
17:20, 30 Января 2018

В Петрозаводске лжесотрудница ЖКХ украла у 90-летней бабушки 260 тысяч

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Мнимый контролер электросчетчиков обокрала 90-летнюю бабушку на Октябрьском проспекте, сообщили в МВД Карелии.

Полицейскими Петрозаводска зарегистрирован факт хищения денег у пожилой горожанки.

Как выяснили оперативники, на минувшей неделе к 90-летней жительнице Октябрьского проспекта днем позвонила в дверь неизвестная. Женщина сообщила, что проверяет электросчетчики, проследовала в квартиру и стала проводить некие манипуляции с оборудованием. Имеющую проблемы со зрением хозяйку квартиры незнакомка огорошила новостью о якобы образовавшейся переплате за потребленную электроэнергию.

Затем гостья предложила сразу вернуть часть средств, достала крупную купюру. В ответ пожилая горожанка с родственником посетовали, что их сбережения также хранятся в крупных деньгах и в подтверждение своих слов продемонстрировали конверт с накоплениями.

Таким образом, узнав, где хранятся накопления семьи, злоумышленница тут же нашла предлог для отвлечения внимания жертв. Родственника она отправила искать квитанции об оплате, бабушку заставила на кухне держать некий измерительный прибор. В дальнейшем лжеконтролер и все деньги домовладельцев исчезли – 260 тысяч рублей.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемой.

Полиция обращается ко всем жителям Карелии с просьбой четко проинформировать всех пожилых родственников и знакомых о том, как могут действовать представители коммунальных служб. В частности, напомнить, что все вопросы о расчетах за услуги решаются исключительно после направления официального уведомления.

 

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Комментарии

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кир
2018-01-30 17:28:56
Вы против расстрелов? По купленной базе данных находят престарелых. Либо звонят, либо ногами домой прутся. Базы данных продают все, кто имеет доступ и ничего святого у них нет.
циник
2018-01-30 17:54:04
кир, Консультанты из Пиндостана в святые 90-е научили предпринимательству.
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