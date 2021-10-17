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В Петрозаводске мама тяжелобольной девочки просит помочь установить пандус в старом доме (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:47, 17 Октября 2021
фото: Доброе сердце/ ВК

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Благотворительный фонд «Доброе сердце» объявил сбор средств для женщины, вынужденной выносить ребенка-инвалида на улицу на руках.

Петрозаводчанка, которая больше года обивает различные инстанции с просьбой установить пандус, обратилась за помощью в благотворительный фонд «Доброе сердце».  

«У нас уже есть практика установки таких пандусов, в том числе и с прямым выходом из квартиры. Дом на Улице Чернышевского старой постройки, лестничные площадки узкие, коляска занимает много места, из-за этого постоянные стычки с соседями. «Выходишь на прогулку и не знаешь, чего ожидать, то мусор в коляске, то колёса спущены. Обидно до слёз!» - говорит Юля. Выехав на место и изучив проблему, пришли к выводу, что прямой выход из квартиры (с обратной стороны дома) будет самый подходящий. Необходимо будет увеличить оконный проем и установить пандус», - пишет директор фонда Екатерина Никитина на своей странице в соцсети.

«Доброе сердце» объявило сбор средств для мамы, воспитывающей тяжелобольного ребенка.

«Я прошу организации и всех неравнодушных граждан присоединиться и помочь. Все вместе мы сможем сделать большое и нужное дело. Любая сумма перечисленная Вами это огромный вклад», - пишет Никитина.

Как помочь женщине, можно узнать здесь.

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Комментарии

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комба
2021-10-17 16:32:29
Это решается в рабочем порядке. А конфликты с соседями не удивляют - люди такими всегда были. :)
ЗС
2021-10-17 14:11:29
Сочувствую Екатерине Никитиной, но чтобы вместо оконного проема сделать выход на улицу и установить пандус в многоквартирном доме, необходимо получить разрешение Росреестра. А это, в данном случае, невозможно по многим причинам, в том числе, и из-за ветхости здания. Пробовали уже несколько лет назад такое в своём доме узаконить.
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