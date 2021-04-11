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В Петрозаводске местный житель попал под суд после находки в торговом центре

Новости. Криминал
16:43, 12 Апреля 2021
фото: © ТАСС/ Юрий Машков
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Мужчина нашел в одном из торговых центров чужую банковскую карту и воспользовался ею, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 47-летняя местная жительница. С её карты, которой пользовался сын, исчезло около 6 тысяч рулей. Ущерб был признан значительным для заявительницы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что банковская карта была потеряна в одном из торговых центров города. Нашедший её 45-летний горожанин не стал разыскивать владельца, а решил воспользоваться средствами на карте и купил продукты.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража». В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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