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В Петрозаводске молодежи и инвалидам покажут выставку Рене Магритта бесплатно

Новости. Культура
18:00, 21 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

В Городском выставочном зале в субботу сделают свободный вход для подростков, инвалидов и солдат срочной службы.

В субботу, 26 июня, состоится день бесплатного посещения в Городском выставочном зале Свободно увидеть действующую экспозицию смогут лица моложе 18 лет, инвалиды и солдаты срочной службы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сейчас на площадке представлена экспозиция «Рене Магритт. Вероломство образов…». На ней посетители могут увидеть 50 уникальных цветных литографий мастера, на протяжении нескольких лет собиравшихся из частных европейских коллекций. Организаторами мероприятия выступают управление культуры администрации Петрозаводска, Городской выставочный зал, ООО «Арт-Центр», Городской дом культуры. До 27 июня выставку могут посетить все желающие.

Бельгийский художник Рене Франсуа Гислен Магритт – один из самых загадочных мастеров XX века. Его стиль и эстетика формировались одновременно с философией таких прославленных живописцев как Сальвадор Дали, Хуан Миро, Макс Эрнст. На выставке посетители познакомятся с картинами, в которых соединяются натуралистично точные изображения предметов с образами и мотивами из мифов, литературы и живописных произведений прошлого.

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