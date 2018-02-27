Молодой житель Петрозаводска забыл, что сделал с украденным имуществом

Из незакрытой иномарки была похищена магнитола.

Как рассказали в МВД Карелии, не так давно житель карельской столицы купил иномарку. Однако у нее имелся дефект – машина не закрывалась. Накануне преступления автовладелец поставил ее дома, а утром обнаружил, что из салона пропала магнитола. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску установили подозреваемого. Им оказался 18-летний горожанин, который в своей биографии уже имеет судимости за аналогичные преступления.

Фигурант уголовного дела о краже признался, что в ночь преступления прогуливался по центру города и проверял закрыты ли припаркованные автомобили. Обнаружив, что один из них не заперт, он залез в салон и забрал магнитолу. Дальнейшую судьбу похищенной вещи юноша сообщить не смог: по одной версии, он продал ее за 500 рублей случайному похожему, по второй – потерял.