В Петрозаводске молодой мужчина пришел в ресторан и сломал мебель

Сотрудники Росгвардии Карелии задержали нарушителя и передали полиции, сообщили в ведомстве.

На днях группы задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны выезжали на вызовы в ресторан и в жилой сектор. В обоих случаях были задержаны граждане, повредившие чужое имущество.

Администратор ресторана пояснила прибывшим сотрудникам Росгвардии, что неизвестный гражданин через ограждение прошел в зону фастфуда одного из торговых центров и сломал мебель. Нарушителем оказался 32-летний местный житель. Мужчину передали следственно-оперативной группе.

Еще один инцидент произошел в квартире в микрорайне Зарека. Поздним вечером 28-летний мужчина повредил кухонное окно в квартире свой сожительницы. Женщина написала заявление. Росгвардейцы задержали гражданина и передали полиции для дальнейшего разбирательства.