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Новости. Криминал
10:32, 28 Февраля 2019
фото: Дастин Хоффман, кадр из фильма “Тутси”

В Петрозаводске мошенник переоделся в женщину, чтобы получить кредит

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Трое петрозаводчан осуждены за мошенничество при получении кредита, сообщили в городском суде Петрозаводска.

В период с марта по июнь 2017 года К., П. и ранее судимый М. оформляли на родственников и знакомых потребительские кредиты на покупку дорогостоящих телефонов и дополнительных аксессуаров в одном из салонов сотовой связи, в котором К. была директором, используя в указанных целях в том числе их паспортные данные, а также не соответствующие действительности сведения о местах их работы и заработной плате, после чего незаконно приобретенной техникой распоряжались по своему усмотрению.

Кроме того К., П. и М., используя аналогичную схему, по Интернету заключали от имени иных граждан, неосведомленных о преступных намерениях указанной группы лиц, подложные договоры микрозайма с одной из микрофинансовых компаний, обращая суммы полученных заемных средств в свою пользу и используя их по своему усмотрению.

Один из эпизодов преступной деятельности указанных лиц характеризуется проявлением изобретательности. Так, К., используя свой статус директора салона сотовой связи, при оформлении от имени С., ничего не знавшей о преступных намерениях, заявки на предоставление потребительского кредита на приобретение дорогостоящего телефона и дополнительных аксессуаров на общую сумму свыше 80 тыс. рублей, сфотографировала своего сообщника - П., переодетого в женскую одежду, с целью добиться максимального сходства с гражданкой С., и приобщила фотографию переодетого П. к заявке на имя вышеуказанной С. на получение потребительского кредита. Заявка банком была одобрена, кредит предоставлен.

Судом М. с учетом ранее вынесенного в отношении него приговора назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года.

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