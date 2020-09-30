В Петрозаводске мошенники дважды обманули пенсионера, желавшего поправить свое здоровье

В полицию обратился 81-летний житель столицы, который стал жертвой обмана, сообщили в МВД Карелии.

В середине сентября петрозаводчанин ответил на телефонный звонок. Незнакомая женщина представилась бухгалтером известного банка и сообщила пенсионеру, что ему полагается денежная компенсация в размере 920 тысяч рублей за ранее приобретенные медицинские препараты.



Несколько лет назад мужчина действительно покупал БАДы и в дальнейшем попался на уловки аферистов, которые обещали ему вернуть деньги за некачественный продукт.

Собеседница заверила, что в курсе данной ситуации. Якобы расследование уголовного дела завершено и все виновные наказаны.



В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что офис, где хранится крупная сумма, находится в Москве. Однако за отдельную плату все можно оформить удаленно. Мужчина обрадовался, что ехать никуда не придется, и выполнил необходимые переводы. В частности, он оплатил некий налог, а также услуги по хранению денег и оформлению документов, переведя на посторонний счет 130 тысяч рублей.

Мнимая представительница финансового учреждения перестала выходить на связь и отвечать на звонки. Обманутый пенсионер обратился за помощью в правоохранительные органы.



Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. Любую информацию, полученную в ходе телефонных переговоров, необходимо проверять через официальные источники.