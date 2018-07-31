В Петрозаводске мотоциклиста госпитализировали после столкновения с иномаркой

На Лососинском шоссе произошло ДТП в пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 30 июля на Лососинском шоссе водитель Skoda Superb при выполнении левого поворота допустил столкновение с мотоциклом Honda.

В результате ДТП 40-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован