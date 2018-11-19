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Новости. Общество
13:20, 19 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске может появиться Петербургская улица

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Общественная организация "Все дома" предложила вернуть участку улицы Энгельса историческое название, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация карельской столицы изучает общественное мнение о присвоении участку улицы Энгельса (от площади Ленина до проспекта Ленина) исторического названия, существовавшего в XIX-начале XX веков, – Петербургская улица.

Общественники подчёркивают, что название улицы Энгельса при этом будет сохранено на участке от проспекта Ленина до реки Неглинки.

При этом сам процесс возвращения исторического названия не потребует траты средств городского бюджета или жителей города.

"В случае возвращения исторического названия горожанам не потребуется менять документы. Изменение названия улицы или иной части адреса не является таким основанием", – пояснил и.о. председателя комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-11-19 14:53:40
Зачем что то и менять ? Не вы называли и не вам и переименовывать . Тем более что Ленинградская уже есть , по сути одно и тоже .
Саныч
2018-11-19 14:34:27
Когда собаке делать нечего - она я..ца лижет. Походу и здесь так.
Leopol'd
2018-11-19 14:22:19
А налоговой и минюсту объяснили, что регистрация по новому адресу не требуется?
Артур
2018-11-19 14:40:31
Leopol'd, налоговая и минюст как раз и дают разъяснения о том, что не требуется. В инете есть подборка оф. документов, где они, ссылаясь на федеральное законодательство, обосновывают.
Я проживал в СПб на ул. Пролетарской диктатуры, ей в прошлом году вернули наименование Лафонская улица.
Ни один документ не менял, проблем нет.
А у вас совсем хорошо - и Энгельс остаётся (любители советского в покое должны остаться), и историю возвращают.

В общем, приезжайте к нам на Лафонскую. Всё хорошо после переименования. Ни копейки никто не потратил, ни бумажки ни одной никто не заменил. Табличку на доме поменяла управляшка, но она и так должна это делать раз в три года. Три года прошлой таблички прошли, она истрепалась, повесили сейчас новую (не сразу после переименования, а после того, как старая истрепалась). В общем, это вообще не болезненно.
Juniper59
2018-11-19 13:50:59
И-ди-о-ты.
Во-первых, менять название куска улицы, оставляя с прежним именем остальное - абсурд (а чем вообще так ценен херр Фридрих для Петрозаводска, чтобы держаться за его фамилию)?
А во-вторых, как-то смущает перспектива наличия в обозримом пространстве и в относительной близости Ленинградской и Петербургской. Не запутаемся, гуляючи вдоль по двум Питерским? Как по мне, довольно старой Кукковки с Ильичом и Ульяновым по соседству.
Лучше бы ямы со щебёнкой, оставшиеся между липами от попытки соорудить паркинг, ликвидировали наконец...
кир
2018-11-19 13:46:57
К. Маркса улица ранее была Мариинской. Верните русское название. Кроме беды немцы ничего нам не принесли.
Juniper59
2018-11-19 13:46:15
"Столица", не "меня", а "менять". Проверяйте же тексты...
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