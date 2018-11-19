В Петрозаводске может появиться Петербургская улица

Общественная организация "Все дома" предложила вернуть участку улицы Энгельса историческое название, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация карельской столицы изучает общественное мнение о присвоении участку улицы Энгельса (от площади Ленина до проспекта Ленина) исторического названия, существовавшего в XIX-начале XX веков, – Петербургская улица.

Общественники подчёркивают, что название улицы Энгельса при этом будет сохранено на участке от проспекта Ленина до реки Неглинки.

При этом сам процесс возвращения исторического названия не потребует траты средств городского бюджета или жителей города.

"В случае возвращения исторического названия горожанам не потребуется менять документы. Изменение названия улицы или иной части адреса не является таким основанием", – пояснил и.о. председателя комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.