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Жители Петрозаводска могут стать опекунами животных из приюта

Новости. Общество
11:21, 18 Мая 2021
фото: © Первый Петрозаводский Общественный Приют
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Петрозаводский приют призывает неравнодушных горожан помочь животным, а взамен получить видеопривет от своего подопечного.

Первый петрозаводский общественный приют проводит акцию «Я — опекун!» («приветы из приюта») и предлагает взять под опеку одно животное из приюта.

Опекуны получат цветные именные сертификаты и видеоприветы от своих подопечных.

Размер финансовой поддержки определен по срокам. За одну неделю опекун выделяет на животное по 500 рублей. Срок опеки — начиная от одной недели и выше, без ограничения, по возможностям.

С более подробной информацией желающие помочь животным  могут ознакомиться на странице группы в социальной сети.

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