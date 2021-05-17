Жители Петрозаводска могут стать опекунами животных из приюта

Петрозаводский приют призывает неравнодушных горожан помочь животным, а взамен получить видеопривет от своего подопечного.

Первый петрозаводский общественный приют проводит акцию «Я — опекун!» («приветы из приюта») и предлагает взять под опеку одно животное из приюта.

Опекуны получат цветные именные сертификаты и видеоприветы от своих подопечных.

Размер финансовой поддержки определен по срокам. За одну неделю опекун выделяет на животное по 500 рублей. Срок опеки — начиная от одной недели и выше, без ограничения, по возможностям.

С более подробной информацией желающие помочь животным могут ознакомиться на странице группы в социальной сети.