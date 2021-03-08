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Мужчина в Петрозаводске заснул во время задержания

Новости. Происшествия
13:18, 09 Марта 2021
фото: © freepik.com
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Помощь врачей потребовалась петрозаводчанину, крепко заснувшему во время задержания, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в ночь на 6 марта сотрудники ведомства выехали на вызов в один из гипермаркетов города. Там при попытке вынести из торгового зала лампочку попался молодой мужчина.

В процессе оформления документов он уснул и не реагировал на попытки разбудить его. На место была вызвана скорая помощь. После пробуждения нарушитель был передан сотрудникам полиции.

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Комментарии

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карел
2021-03-09 14:03:19
Долго заполняли документы . не знали как . отвыкли от ментовской работы .
Гость
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