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28.04.2020 12:50

В Петрозаводске мужчина оформил микрозайм на знакомую

Новости. Криминал
10:23, 29 Апреля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В начале апреля в полицию поступило заявление от работников микрофинансовой организации, сообщили в МВД Карелии.

Они сообщили, что их клиентка не платит по обязательствам. Еще в прошлом году она оформила займ на 15 тьсяч рублей и ни разу не внесла ежемесячную плату.

Полицейские разыскали данную гражданку. Она сообщила, что о своем долге слышит впервые и ни в какие финансовые учреждения не обращалась. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что микрозайм на девушку оформил ее 29-летний знакомый. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, некоторое время назад мужчина помогал приятельнице делать копии документов и сохранил ее паспортные данные. Используя их, он через интернет заключил договор на оформление займа, получил деньги и потратил на собственные нужды.

Известно, что на счету подозреваемого еще несколько аналогичных преступлений.

Ведется следствие.

Ранее петрозаводчанин с игрушечным пистолетом пытался "взять кредит".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-29 10:44:40
Друзья и знакомые самые подлые для простодушного человека. "Нашему человеку можно верить только в крайнем случае"(с). Вот как унылому леопольду, бесполезно отирающемуся голами на этом ресурсе.Только бы не работать никогда. :)
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