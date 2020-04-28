В Петрозаводске мужчина оформил микрозайм на знакомую

В начале апреля в полицию поступило заявление от работников микрофинансовой организации, сообщили в МВД Карелии.

Они сообщили, что их клиентка не платит по обязательствам. Еще в прошлом году она оформила займ на 15 тьсяч рублей и ни разу не внесла ежемесячную плату.

Полицейские разыскали данную гражданку. Она сообщила, что о своем долге слышит впервые и ни в какие финансовые учреждения не обращалась. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что микрозайм на девушку оформил ее 29-летний знакомый. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, некоторое время назад мужчина помогал приятельнице делать копии документов и сохранил ее паспортные данные. Используя их, он через интернет заключил договор на оформление займа, получил деньги и потратил на собственные нужды.



Известно, что на счету подозреваемого еще несколько аналогичных преступлений.



Ведется следствие.

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