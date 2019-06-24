Петрозаводчанин с игрушечным пистолетом пытался "взять кредит"

Мужчина хотел ограбить павильон микрозаймов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводчанин, после того как микрофинансовая организация отказала в выдаче ему займа, попытался похитить деньги силой. Для устрашения он решил использовать игрушечный пистолет, который специально приобрел в магазине детских товаров.

Войдя в павильон, 19-летний злоумышленник направил на сотрудницу компании пистолет и потребовал передать ему деньги, однако девушка успела нажать на "тревожную кнопку".

Нападавший сразу же попытался скрыться, но всего через несколько минут был задержан сотрудником уголовного розыска, оказавшимся в это время поблизости от места преступления.

Ранее сотрудник полиции обратил внимание на гражданина, который возле павильона микрозаймов настороженно осматривался по сторонам, неоднократно подходил к входной двери, а затем, закрыв лицо шарфом, зашел внутрь.

После того как подозрительный посетитель выбежал из павильона, оперуполномоченный выяснил у сотрудницы организации обстоятельства произошедшего и стал преследовать преступника вплоть до задержания.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.