Петрозаводчанин с игрушечным пистолетом пытался "взять кредит"

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Мужчина хотел ограбить павильон микрозаймов, сообщили в прокуратуре Карелии.
Петрозаводчанин, после того как микрофинансовая организация отказала в выдаче ему займа, попытался похитить деньги силой. Для устрашения он решил использовать игрушечный пистолет, который специально приобрел в магазине детских товаров.
Войдя в павильон, 19-летний злоумышленник направил на сотрудницу компании пистолет и потребовал передать ему деньги, однако девушка успела нажать на "тревожную кнопку".
Нападавший сразу же попытался скрыться, но всего через несколько минут был задержан сотрудником уголовного розыска, оказавшимся в это время поблизости от места преступления.
Ранее сотрудник полиции обратил внимание на гражданина, который возле павильона микрозаймов настороженно осматривался по сторонам, неоднократно подходил к входной двери, а затем, закрыв лицо шарфом, зашел внутрь.
После того как подозрительный посетитель выбежал из павильона, оперуполномоченный выяснил у сотрудницы организации обстоятельства произошедшего и стал преследовать преступника вплоть до задержания.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.
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