В Петрозаводске мужчина попытался вернуть возлюбленную, угрожая ее убить

Не смирившийся с расставанием житель Петрозаводска угрожал убийством бывшей спутнице, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась жительница микрорайона Древлянка с заявлением о том, что бывший сожитель угрожает ее убить.

Участковый выяснил, что ранее 32-летний мужчина и обратившаяся к правоохранителям молодая женщина состояли в отношениях. Расставание сожитель не принял.

Чтобы вернуть возлюбленную, он стал угрожать ей, что убийством. И однажды поздно вечером подкараулил ее в подъезде. Такую встречу женщина восприняла как реальную угрозу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.