14:30, 13 Июня 2019
В Петрозаводске мужчина с металлической балкой в руках "напал" на карету скорой помощи
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Разъяренного мужчину доставили в полицию, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В Петрозаводске вечером 11 июня на пульт городского отдела вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из автомобиля скорой помощи.
Дежурный наряд, прибыв на место, выяснил причину сработки: 49-летний мужчина, которому оказывали первую помощь, повёл себя агрессивно.
"Больной" схватил металлическую балку и стал крушить капот машины. Появление стражей порядка положило конец агрессии.
Поскольку медицинского вмешательства, по мнению врачей, больше не требовалась, росгвардейцы передали гражданина сотрудникам полиции.
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