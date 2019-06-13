В Петрозаводске мужчина с металлической балкой в руках "напал" на карету скорой помощи

фото: "Столица на Онего"

Разъяренного мужчину доставили в полицию, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Петрозаводске вечером 11 июня на пульт городского отдела вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из автомобиля скорой помощи.

Дежурный наряд, прибыв на место, выяснил причину сработки: 49-летний мужчина, которому оказывали первую помощь, повёл себя агрессивно.

"Больной" схватил металлическую балку и стал крушить капот машины. Появление стражей порядка положило конец агрессии.

Поскольку медицинского вмешательства, по мнению врачей, больше не требовалась, росгвардейцы передали гражданина сотрудникам полиции.