11:04, 26 Июля 2018
В Петрозаводске мужчину и женщину, забивших до смерти беспомощную пенсионерку стулом, отправили в колонию
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В Петрозаводске мужчина и женщина признаны виновными в причинении смерти пенсионерке, сообщили в Следкоме Карелии.
Следствием и судом установлено, что 55-летний мужчина и 54-летняя женщина проживали в квартире с 80-летней женщиной, за которой ухаживали в связи с ее заболеваниями.
В январе 2018 года подсудимые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на пенсионерку и причинили ей множественные удары руками и ногами, а также деревянным стулом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режимов.
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