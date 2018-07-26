В Петрозаводске мужчину и женщину, забивших до смерти беспомощную пенсионерку стулом, отправили в колонию

В Петрозаводске мужчина и женщина признаны виновными в причинении смерти пенсионерке, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 55-летний мужчина и 54-летняя женщина проживали в квартире с 80-летней женщиной, за которой ухаживали в связи с ее заболеваниями.

В январе 2018 года подсудимые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на пенсионерку и причинили ей множественные удары руками и ногами, а также деревянным стулом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режимов.