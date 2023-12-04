В Петрозаводске на месте бывшего ресторана открывается новый культурный центр

Средства на образование ремесленного пространства выделили из бюджета Карелии.

В Петрозаводске готовится к открытию новое ремесленное пространство — Центр культуры «Петровский», сообщили на официальном портале республики Карелия.

Как рассказали в источнике, здесь жители и гости региона смогут познакомиться с традиционными для Карелии образцами декоративно-прикладного искусства, их историей и технологией изготовления. Накануне готовность к открытию нового творческого пространства оценил губернатор Артур Парфенчиков.

Центр культуры «Петровский» создан в 2023 году по поручению главы Карелии. Учреждение расположено в помещениях бывшего ресторана «Петровский». Средства на его образование выделены из бюджета республики.

В Центре оборудован зал для проведения выставок-продаж изделий мастеров народно-художественных промыслов, кухонная зона для мастер-классов по традиционной карельской кухне, зал для небольших концертов и театрализованных представлений, а также залы по ткацкому мастерству, кружеву и вышивке, прялкам, золотному шитью.

Многофункциональные помещения мобильны и удобны для проведения воркшопов и лекций, игр и квестов, демонстрации фильмов и презентаций, проведения встреч с деятелями искусства и науки.

В экспозиции пространства и магазина представлены изделия ООО «Золотая нить Поморья», ООО «Карельские узоры», ООО «Карельская береза», изделия и сувенирная продукция мастеров традиционных ремесел республики.

Основная целевая аудитория ремесленного пространства — организованные туристические группы, группы жителей Петрозаводска по интересам и индивидуальные гости. Одновременно в помещениях Центра культуры может находиться до 80 человек, отметили в источнике.