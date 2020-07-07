В Петрозаводске на пассажира без маски составили протокол

Продолжаются регулярные проверки в общественном транспорте, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Во вторник, 7 июля, сотрудники администрации вновь проводили осмотр общественного транспорта на остановках. Всего было проверено более 30 автобусов и троллейбусов. В ходе рейда выявлен пассажир, находившийся в салоне без маски. По данному факту составлен протокол.

В соответствии с распоряжением главы Карелии при нахождении в общественном транспорте пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты. При этом маска должна закрывать нос, рот и подбородок.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно по номеру телефона 051.

Напомним, в ходе рейда 6 июля выявлено восемь пассажиров, у которых маска закрывала только рот или размещалась на подбородке.