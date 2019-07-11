В Петрозаводске на Старой Кукковке построят новый квартал

Новый жилой квартал появится на месте аварийных домов, расположенных на улице Белинского.

Квартал возведут на территории, ограниченной перспективой улиц Ладожской и Белинского, а также проездом Большая Медведица. Сейчас там находится шесть жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (№ 7, 9, 11, 13, 15, 17).

"Проект не направлен на точечную застройку, а разрабатывается комитетом в целях обеспечения развития территории, повышения эффективности её использования в целом. Также это обеспечит условия для расселения аварийного жилья", - сообщает сайт администрации.

Когда будет реализован проект, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".