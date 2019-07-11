В Петрозаводске на Старой Кукковке построят новый квартал

Новости по теме
Загрузка...
Новый жилой квартал появится на месте аварийных домов, расположенных на улице Белинского.
Квартал возведут на территории, ограниченной перспективой улиц Ладожской и Белинского, а также проездом Большая Медведица. Сейчас там находится шесть жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (№ 7, 9, 11, 13, 15, 17).
"Проект не направлен на точечную застройку, а разрабатывается комитетом в целях обеспечения развития территории, повышения эффективности её использования в целом. Также это обеспечит условия для расселения аварийного жилья", - сообщает сайт администрации.
Когда будет реализован проект, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
05.07.2019, 09:15
08.07.2019, 13:35
08.07.2019, 14:11
08.07.2019, 15:56
05.07.2019, 15:46
Аналитика
09.07.2019 12:08
Обществоведение
Сегодня в Петрозаводск приехал учредитель и инвестор офтальмологического центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин.
08.07.2019 13:39
05.07.2019 09:15
04.07.2019 13:31
03.07.2019 16:00
Чтиво
10.07.2019 13:51
Без политики
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
04.07.2019 14:04
Медиа
08.07.2019 15:13
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии