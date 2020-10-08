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Темное шоссе в Петрозаводске подсветили за 5 млн рублей

Новости. Общество
16:23, 09 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске установили дополнительные опоры освещения на Шуйском шоссе, сообщили в городской администрации.

От Заводской улицы до Пряжинского шоссе появилось почти полсотни новых фонарей. Опоры оборудованы светодиодными светильниками мощностью 100-150 Вт, кроме участка в районе пересечения шоссе с проездом Автолюбителей. Здесь подрядчик установил три натриевых светильника мощностью 250 Вт.

Дополнительные опоры призваны сделать магистраль на въезде в город безопаснее.

Стоимость работ составила около пяти миллионов рублей.

В данный фонари только начали присоединять к сетям электроснабжения. Освещение будет запущено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что припаркованные автомобили мешают устранить аварию на сетях наружного освещения в Петрозаводске.

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Комментарии

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бюджет
2020-10-09 17:33:42
Опять бабло пилят! Посмотрите дороги в США, Германии, Франции!!!!! Разделять потоки НАДО, по несколько полос в одном направлении!!! А фонарики - пилеж бабла!
Саныч
2020-10-09 16:29:07
Так подсветили или нет?
zanoza
2020-10-09 17:13:49
Саныч, так нет, но уже рапортуют об успехах :)
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