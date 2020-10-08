Темное шоссе в Петрозаводске подсветили за 5 млн рублей

В Петрозаводске установили дополнительные опоры освещения на Шуйском шоссе, сообщили в городской администрации.

От Заводской улицы до Пряжинского шоссе появилось почти полсотни новых фонарей. Опоры оборудованы светодиодными светильниками мощностью 100-150 Вт, кроме участка в районе пересечения шоссе с проездом Автолюбителей. Здесь подрядчик установил три натриевых светильника мощностью 250 Вт.

Дополнительные опоры призваны сделать магистраль на въезде в город безопаснее.

Стоимость работ составила около пяти миллионов рублей.

В данный фонари только начали присоединять к сетям электроснабжения. Освещение будет запущено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что припаркованные автомобили мешают устранить аварию на сетях наружного освещения в Петрозаводске.