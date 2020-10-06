Припаркованные автомобили мешают устранить аварию на сетях наружного освещения в Петрозаводске

В Сулажгоре аварийные бригады не могут отремонтировать уличные фонари из-за автомобилей, припаркованных у трансформаторной подстанции.

Как сообщили в администрации города, 6 октября произошла авария на сетях наружного освещения в Сулажгоре. В результате этого фонари не работают во дворах домов №№4, 4а, 6, 6а, 8, 10 по Пограничной улице.

Аварийная бригада МУП ПЭС неоднократно выезжала для восстановления освещения, однако работы не могли быть произведены в связи с тем, что доступ в трансформаторную подстанцию, расположенную вблизи многоквартирных домов, был блокирован припаркованными машинами. Поиск автовладельцев продолжится совместно с Госавтоинспекцией.

Администрация Петрозаводска просит автовладельцев не парковаться вблизи трансформаторных подстанций, обеспечивая необходимое расстояние для возможности проведения ремонтно-восстановительных работ.