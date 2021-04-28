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В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:23, 29 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Как уточнили в городской Госавтоинспекции, девушка–водитель вела себя агрессивно и, возможно, была пьяна.

В Петрозаводске 26 апреля около 14 часов на пересечении улиц Калинина и Загородная сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого находилась девушка.

При проверке документов стражи порядка заподозрили, что девушка находится в состоянии опьянения, и попросили ее сеть в служебный автомобиль. Просьба сотрудников ДПС вызвала у автоледи агрессию: матерясь, она отказалась проследовать в машину ДПС. 

Несмотря на агрессию девушки, сотрудники буквально запихали ее в служебное авто.

Происходящее снимала на телефон знакомая девушки-водителя, которая позже опубликовала видео в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Представитель паблика связался с Госавтоинспекцией Петрозаводска и попросили прокомментировать данное видео.

Как рассказали в ГИБДД, девушка вела себя агрессивно и не подчинялась требованиям сотрудников.

«Водитель 2000 года рождения на неоднократные законные требования сотрудника полиции проследовать в патрульный автомобиль для составления административного материала отвечала отказом, вела себя агрессивно, отталкивала от себя, на неоднократные законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия не реагировала, продолжала их совершать…», — уточнили в ведомстве.

В результате суд признал девушку виновной в административном правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей.

Также задержанная была доставлена в медицинское учреждение для проведения медицинского освидетельствования, при получении результатов которого будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

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Лиса
2021-04-29 17:08:14
малолетняя ...., по печени надо таких
врунофф
2021-04-29 16:57:47
Такую тиктокершу на яхту не пригласят.
Горожанин
2021-04-29 16:53:50
Что-то не так в поведении полицейских. Силой тащить в машину девушку...Вытащить из-за руля, предотвратив опасность на дороге, - это нормально. А остальное - есть где порезвиться адвокату
кир
2021-04-29 16:43:26
Не обязана садится к ментам в автомобиль. Неизвестно, что у них на уме. Все так напуганы, так напуганы, - сказал осторожный кот.
Гость
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