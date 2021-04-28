В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)

Как уточнили в городской Госавтоинспекции, девушка–водитель вела себя агрессивно и, возможно, была пьяна.

В Петрозаводске 26 апреля около 14 часов на пересечении улиц Калинина и Загородная сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого находилась девушка.

При проверке документов стражи порядка заподозрили, что девушка находится в состоянии опьянения, и попросили ее сеть в служебный автомобиль. Просьба сотрудников ДПС вызвала у автоледи агрессию: матерясь, она отказалась проследовать в машину ДПС.

Несмотря на агрессию девушки, сотрудники буквально запихали ее в служебное авто.

Происходящее снимала на телефон знакомая девушки-водителя, которая позже опубликовала видео в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Представитель паблика связался с Госавтоинспекцией Петрозаводска и попросили прокомментировать данное видео.





Как рассказали в ГИБДД, девушка вела себя агрессивно и не подчинялась требованиям сотрудников.

«Водитель 2000 года рождения на неоднократные законные требования сотрудника полиции проследовать в патрульный автомобиль для составления административного материала отвечала отказом, вела себя агрессивно, отталкивала от себя, на неоднократные законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия не реагировала, продолжала их совершать…», — уточнили в ведомстве.

В результате суд признал девушку виновной в административном правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей.

Также задержанная была доставлена в медицинское учреждение для проведения медицинского освидетельствования, при получении результатов которого будет принято процессуальное решение.