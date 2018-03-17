В Петрозаводске начал работу информационно-ситуационный центр на выборах Президента России

Центр создан на базе Центральной избирательной комиссии Карелии при участии республиканской Общественной палаты.

Основной задачей центра станет аккумулирование и анализ всей информации о ходе выборов Президента Российской Федерации на территории Карелии.

По словам Председателя Центризбиркома Карелии Алексея Бахилина, поступающие в республиканский избирком заявления будут оперативно рассматриваться и по каждому будут приниматься меры реагирования. Задача Центра – оперативно скоординировать деятельность государственных и общественных организаций.

В день голосования, 18 марта, информационно-ситуационный центр начнёт свою работу с 8 утра и завершит её после двенадцати ночи.

В течение дня журналисты, редакции СМИ, представители общественных организаций, заинтересованные лица и учреждения смогут получать в центре самую актуальную и объективную информацию о ходе голосования.

Все жалобы и заявления, поступающие 18 марта в Центр, станут оперативно рассматриваться и на них даваться ответы. Таким образом, вся информация, исходящая от центра, будет объективной, оперативной и проверенной.

В воскресенье 18 марта центральной площадкой работы Центра станет малый зал Законодательного собрания Республики Карелия (4 этаж). Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц принять участие в работе информационно-ситуационного центра.

В 12.00 член Общественной палаты Республики Карелия Анатолий Цыганков расскажет о работе общественных наблюдателей на выборах президента.

В 14.00 об информационных спорах, жалобах и заявлениях, обращениях о нарушениях избирательного законодательства, избирательных прав участников избирательного процесса расскажет председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин и председатель Общественного совета при избиркоме Анатолий Цыганков.

С 16.00 до 16.45 эксперты ответят на вопросы участников избирательного процесса, поступившие в Информационно-ситуационный центр.

С 20.05 начнутся выступления доверенных лиц кандидатов на должность Президента Российской Федерации.