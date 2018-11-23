В Петрозаводске начался прием заявлений в первые классы школ

Режим работы комиссий можно узнать на сайтах образовательных учреждений, рассказали в мэрии.

С 22 декабря муниципальные школы города ведут прием заявлений граждан в 1 классы на 2019-2020 учебный год.

Более подробная информация о времени, месте, порядке приема заявлений размещена на официальных сайтах и информационных стендах школ.