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В Петрозаводске начался суд над писателем и путешественником Сергеем Филенко

Новости. Политика
17:16, 03 Июня 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Плотник и блогер из Карелии обвиняется в том, что стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и читал стихи.

Петрозаводский городской суд приступил 3 июня к рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении карельского писателя, блогера и путешественника Сергея Филенко, который обвиняется в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Поводом для привлечения плотника, как он сам себя называет, Филенко к административной ответственности послужило задержание его сотрудниками полиции на не санкционированной городскими властями акции в поддержку голодавшего оппозиционного политика Алексея Навального, которая прошла 21 апреля на площади Кирова. В полиции утверждают, что писатель стоял на акции с плакатом «Россия, будь счастливой!» (на самом деле текст плаката гласил: «Россия будет счастливой»), выкрикивал вместе с остальными участниками «Свободу!» и пел песни, хотя, как выяснилось, подсудимый читал стихи. Сергей Филенко от участия в акции не отказывается, но виновным себя не считает.

Читайте подробнее в статье «Что плохого в том, что Россия будет счастливой?».

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