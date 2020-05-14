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В Петрозаводске начнется ремонт одной из самых убитых дорог

Новости. Общество
08:40, 15 Мая 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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На этой неделе подрядчик приступит к восстановлению Соломенского шоссе, на состояние которого в адрес администрации города поступает много жалоб.

В минувший четверг председатель комитета ЖКХ администрации Андрей Бекелев проверил ход выполнения работ на набережной Варкауса. Сейчас здесь меняют бортовой камень на тротуарах, затем подрядчик приступит к замене асфальтобетонного покрытия. Следующим этапом работ станет ремонт проезжей части, где также будут проведены работы по замене камня и дорожного покрытия, сообщили в администрации города.

"Протяженность данной магистрали составляет почти 1,8 км. В результате ее ремонта, включая тротуары, в нормативное состояние приведут почти 50 тысяч кв.м.  Это довольно трудоемкий участок, поэтому к работам здесь приступили в первую очередь", - отметил Андрей Бекелев.

Также председатель комитета ЖКХ обратил внимание на то, что все этапы ремонта проходят независимый контроль, качество асфальтобетонного покрытия проверяется в испытательной лаборатории.

Бекелев напомнил, что сегодня подрядчик ремонтирует Муезерскую улицу и Вытегорское шоссе. Начатые ранее работы на Гвардейской улице почти завершены.

"На этой неделе подрядная организация приступит к восстановлению Соломенского шоссе - от горожан в адрес администрации поступает много жалоб на состояние этой магистрали", - добавил Андрей Бекелев.

В мэрии напомнили, что в рамках нацпроекта в Петрозаводске отремонтируют 11 дорог и три тротуара. Среди объектов, которые будут приведены в нормативное состояние, – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская.

Ранее в Петрозаводске решили усилить надзор за ремонтом дорог.

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