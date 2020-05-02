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В Петрозаводске решили усилить надзор за ремонтом дорог

Новости. Общество
12:40, 03 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"
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Мэрия Петрозаводска заключила договоры на проведение строительного контроля за ремонтом дорог местного значения с Дирекцией по строительству Карелии, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик будет проводить лабораторные испытания образцов строительных материалов и конструкций, а также ежедневный мониторинг качества ремонта, включая контроль соответствия выполняемых работ техническому заданию и условиям муниципального контракта, геодезические контрольные измерения, соблюдение дорожной организацией мероприятий по охране окружающей среды и правил техники безопасности на объектах ремонта.

Условиями договоров проведение стройконтроля предусмотрено на всех этапах ремонтных работ до их завершения в полном объеме и сдачи заказчику.

Ранее УФАС предписало пересмотреть решение, кто будет ремонтировать дороги Петрозаводска.

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