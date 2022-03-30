В Петрозаводске начнут готовить экипажи морских судов

фото: © Институт ДПО ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова

Беломорско-Онежский филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, расположенный в столице Карелии, получил полномочия по подготовке членов экипажей морских судов.

Как сообщили в пресс-службе Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, Министерство транспорта Российской Федерации и Беломорско-Онежский филиал университета подписали соглашение о наделении филиала полномочиями по подготовке членов экипажей морских судов.

В Петрозаводске начнут готовить специалистов по программам:

Подготовка операторов Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ)

Подготовка операторов ограниченного района Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ)

Подготовка радиоспециалистов при длительном перерыве в работе по специальности

Курсы продления диплома ограниченного района Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ)

Ранее Петрозаводский филиал учебного заведения готовил членов экипажей судов только внутреннего водного транспорта. В 2020 году в филиале был организован Учебно-тренажерный центр, а в 2021 году в нем началась подготовка морских судоводителей по программам «Использование системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП)», «Использование радиолокационной станции (РЛС)», «Использование электронных картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС)».

Учебно-тренажерный центр работает по учебным программам и по системе стандартов головного вуза, благодаря чему судоводители могут получать «Макаровское» образование в Карелии.