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17.03.2020 21:01

В Петрозаводске надеются защитить Онего от розлива нефтепродуктов с помощью боновых заграждений

Новости. Общество
15:22, 18 Марта 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Администрацией столицы Карелии проведены работы, направленные на предупреждение и минимизацию возможного ущерба акватории Онежского озера от сезонного розлива нефтепродуктов из ливневой канализации по улице Московская.

На выпуске ливневки на Московской установлены боновые заграждения, закуплен сорбент, а также выполнены мероприятия, препятствующие открытому доступу посторонних лиц на территорию локальных очистных сооружений и нефтеуловителя. На момент производства работ наличие нефтепродуктов в сточных водах не зафиксировано. Служба заказчика контролирует состояние локальных очистных сооружений и качества сточных вод, сообщили в мэрии города.

По информации администрации Петрозаводска, городом совместно с Политехническим университетом города Каяани (Финляндия) подана заявка на участие в международном экологическом проекте. В случае ее одобрения, будут профинансированы работы по модернизации локальных очистных сооружений, предусматривающие устройство дополнительных фильтрующих секций, пескоуловителя и оснащение выпуска прибором учета.

Ранее сообщалось, что общественная палата России поддержит Петрозаводск в вопросе модернизации "ливневки".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-03-18 15:44:31
С финнами пилить деньги будут.
zanoza
2020-03-18 15:33:05
Из года в год, на одном и том же участке ( в районе ул. Московская) разливаются нефтепродукты! И как решается проблема? Полумерами! Устанавливаются локальные очистные сооружения и закрывается территория. Зачем территория закрывается, чтобы никто не видел ,что эти локальные очистные сооружения ничего не очищают? Источник же загрязнения, который видимо находится под землёй, никто ликвидировать не собирается! УМНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД , НЕЧЕГО СКАЗАТЬ!
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