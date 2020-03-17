В Петрозаводске надеются защитить Онего от розлива нефтепродуктов с помощью боновых заграждений

Администрацией столицы Карелии проведены работы, направленные на предупреждение и минимизацию возможного ущерба акватории Онежского озера от сезонного розлива нефтепродуктов из ливневой канализации по улице Московская.

На выпуске ливневки на Московской установлены боновые заграждения, закуплен сорбент, а также выполнены мероприятия, препятствующие открытому доступу посторонних лиц на территорию локальных очистных сооружений и нефтеуловителя. На момент производства работ наличие нефтепродуктов в сточных водах не зафиксировано. Служба заказчика контролирует состояние локальных очистных сооружений и качества сточных вод, сообщили в мэрии города.

По информации администрации Петрозаводска, городом совместно с Политехническим университетом города Каяани (Финляндия) подана заявка на участие в международном экологическом проекте. В случае ее одобрения, будут профинансированы работы по модернизации локальных очистных сооружений, предусматривающие устройство дополнительных фильтрующих секций, пескоуловителя и оснащение выпуска прибором учета.

Ранее сообщалось, что общественная палата России поддержит Петрозаводск в вопросе модернизации "ливневки".