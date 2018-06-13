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Новости. Культура
09:51, 13 Июня 2018

В Петрозаводске наградят победителей экологического конкурса

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Сегодня состоится награждение региональных победителей Всероссийского творческого экологического конкурса фоторабот и рисунков "Созидая, не разрушай!".

Конкурс был направлен на формирование бережного отношения к природе, привлечение внимания к проблемам окружающей среды и ценностям устойчивого развития. За неполных три месяца на конкурс поступило 4219 работ от 1851 автора из 65 субъектов Российской Федерации от участников с 4 до 76 лет. На конкурс принимались работы в четырех тематических номинациях: "Дыхание природы"; "Эко-Око: экологическая проблема рядом с тобой"; "Мир в твоих руках: успешные инициативы и проекты по решению экологических проблем"; "Человек и животные: живем в гармонии и согласии". На конкурс поступило 493 работы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия, Калининградской области, Республики Коми, Вологодской области, Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Архангельской области, Свердловской области, Москвы. 149 авторов прислали 265 фотографий и 228 рисунков.

В состав жюри Северо-Западного Федерального округа конкурса "Созидая, не разрушай!" вошли: Алена Голубева, художник, иллюстратор, член Союза молодых художников России, член Союза дизайнеров России, Михаил Гусаков, экоактивист движения "Зеленая волна" (Петрозаводск), Евгения Маккоева, дизайнер, Елена Рыбалова, член Союза журналистов Карелии и России, председатель КРОДД "Карелия-Норвегия", координатор международного проекта "Кинофестиваль БЭФФ-детям", Юлия Утышева, фотограф, директор АНО "Академия фотографии".

Награждение будет проходить в выставочном пространстве "Синий коридор" (г. Петрозаводск, Литейная площадь, д.3) 13 июня в 17.30. Состоятся выставка работ участников конкурса, показ экологических видеороликов с обсуждениями, церемония награждения победителей.

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