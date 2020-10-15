В Петрозаводске нарушитель захватил участок в лесу и складировал там навоз

В столице Карелии обнаружили незаконно занятый участок на Старой Кукковке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Старой Кукковке, благодаря заявлениям местных жителей, был обнаружен участок, незаконно занятый под хозяйственную деятельность. Об этом информирует пресс-центр администрации Петрозаводска.

Территория городской лесополосы в районе пересечения Ладожской улицы с улицами Белинского и Котовского была самовольно огорожена деревянным забором. На ней хранились остатки сельскохозяйственной техники, тракторные прицепы, а также на доски складировался навоз.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) с назначением фиксированной суммы штрафа, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске борцы с уплотнительной застройкой "отвоевали" в суде часть кварталов Старой Кукковки.