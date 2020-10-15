890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
С Нового года будут введены новые правила перевозки детей
15.10.2020 20:40
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 6
15.10.2020 14:30
Рыбак поймал гигантского карпа и испугался за свою жизнь
15.10.2020 19:10
Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом 3
15.10.2020 21:41
Роспотребнадзор: непривитых врачей и учителей могут отстранять от работы 2
15.10.2020 21:05

В Петрозаводске нарушитель захватил участок в лесу и складировал там навоз

Новости. Происшествия
09:52, 16 Октября 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

В столице Карелии обнаружили незаконно занятый участок на Старой Кукковке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Старой Кукковке, благодаря заявлениям местных жителей, был обнаружен участок, незаконно занятый под хозяйственную деятельность. Об этом информирует пресс-центр администрации Петрозаводска.

Территория городской лесополосы в районе пересечения Ладожской улицы с улицами Белинского и Котовского была самовольно огорожена деревянным забором. На ней хранились остатки сельскохозяйственной техники, тракторные прицепы, а также на доски складировался навоз.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) с назначением фиксированной суммы штрафа, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске борцы с уплотнительной застройкой "отвоевали" в суде часть кварталов Старой Кукковки.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

15.10.2020 14:22
Кофе со сливками
"Мы всегда в активном поиске"
Гости рубрики "Кофе со сливками" – Людмила Власова и Игорь Сидоренко – первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы.
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 8
09.10.2020 14:16
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»