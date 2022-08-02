В Петрозаводске нашли томаты с опасным вирусом

Специалисты обнаружили в Петрозаводске плоды томатов, пораженных вирусом, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В Петрозаводске в результате фитокарантинного мониторинга специалистами Россельхознадзора были обнаружены томаты, зараженные вирусом коричневой морщинистости плодов. Мониторинг проводился в июле 2022 года в местах оптовой торговли.

Наличие вредного организма было подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

В результате собственник продуктов принял решение уничтожить их.