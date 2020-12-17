В Петрозаводске назвали победителей "Премии Ю"

В столице Карели вручили награды победителям конкурса в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики "Премия Ю".
В кинотеатре "Премьер" состоялась торжественная церемония награждения победителей седьмого конкурса в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики "Премия Ю", сообщили в администрации города.
В этом году мероприятие впервые прошло в двух форматах - оффлайн и онлайн. К прямой трансляции присоединились более 800 человек.
"2020 год бросил нам новые вызовы и стал временем новых возможностей для общения и коммуникаций. Мы не могли обойти эту тему стороной, поэтому, помимо традиционного ведущего, церемонию вел искусственный интеллект", - отмечают организаторы.
В эфире были объявлены имена лауреатов и победителей в 11 номинациях, а также вручены 10 традиционных наград "Благотворитель года".
"Спортсмен года":
Победитель – Андрей Лукин;
Лауреат – Людмила Мартынович;
Лауреат – Елизавета Ерохина.
"Спортивный коллектив года":
Победитель - Танцевальный хип-хоп проект ПетрГУ "TIMEZ";
Лауреат - Автономная некоммерческая организация по развитию физической культуры и спорта "Лига 4+2";
Лауреат - Студия фитнес-аэробики "Гамма".
"Спортивное мероприятие года":
Победитель - Городской фестиваль "Зимние фонтаны".
"Молодежное пространство года":
Победитель - Молодежный иннопарк ПетрГУ.
"Талант года":
Победитель – Дмитрий Коровашев;
Лауреат – Андрей Федькин;
Лауреат – Даниил Хижный.
"Активный гражданин года":
Победитель – Виталий Кузнецов.
Лидер года:
Победитель – Юлия Петина;
Лауреат – Андрей Нориков;
Лауреат – Валерия Хотарева.
"Доброволец года":
Победитель – Серафима Михайлова;
Лауреат – Кристина Фокина;
Лауреат – Ольга Стрелкова.
"Медиа активист года":
Победитель – Евгения Земскова;
Лауреат – Александра Ревукова.
Лауреат – Алёна Ильина.
"Молодой специалист года":
Победитель – Дарья Соболева.
"Событие года":
Победитель - Региональный конкурс "Студент года Республики Карелия";
Лауреат - Танцевальный баттл "Dance weekend battle";
Лауреат - ХХ Гусаровские чтения "Гусаровский Север".
"Благотворитель года": Автошкола "ПТЗ", "Додо пицца", АНО "Центр социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья "Благодать", "Ситилинк", сеть магазинов "Совенок", ООО "Многофункциональный Центр Недвижимости", ГАУ РК "Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия", "Твоя типография", пиццерия "Тик Тайм", магазин "Вручай-Дари".
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