В Петрозаводске назвали победителей "Премии Ю"

В столице Карели вручили награды победителям конкурса в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики "Премия Ю".

В кинотеатре "Премьер" состоялась торжественная церемония награждения победителей седьмого конкурса в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики "Премия Ю", сообщили в администрации города.

В этом году мероприятие впервые прошло в двух форматах - оффлайн и онлайн. К прямой трансляции присоединились более 800 человек.

"2020 год бросил нам новые вызовы и стал временем новых возможностей для общения и коммуникаций. Мы не могли обойти эту тему стороной, поэтому, помимо традиционного ведущего, церемонию вел искусственный интеллект", - отмечают организаторы.

В эфире были объявлены имена лауреатов и победителей в 11 номинациях, а также вручены 10 традиционных наград "Благотворитель года".

"Спортсмен года":

Победитель – Андрей Лукин;

Лауреат – Людмила Мартынович;

Лауреат – Елизавета Ерохина.

"Спортивный коллектив года":

Победитель - Танцевальный хип-хоп проект ПетрГУ "TIMEZ";

Лауреат - Автономная некоммерческая организация по развитию физической культуры и спорта "Лига 4+2";

Лауреат - Студия фитнес-аэробики "Гамма".

"Спортивное мероприятие года":

Победитель - Городской фестиваль "Зимние фонтаны".

"Молодежное пространство года":

Победитель - Молодежный иннопарк ПетрГУ.

"Талант года":

Победитель – Дмитрий Коровашев;

Лауреат – Андрей Федькин;

Лауреат – Даниил Хижный.

"Активный гражданин года":

Победитель – Виталий Кузнецов.

Лидер года:

Победитель – Юлия Петина;

Лауреат – Андрей Нориков;

Лауреат – Валерия Хотарева.

"Доброволец года":

Победитель – Серафима Михайлова;

Лауреат – Кристина Фокина;

Лауреат – Ольга Стрелкова.

"Медиа активист года":

Победитель – Евгения Земскова;

Лауреат – Александра Ревукова.

Лауреат – Алёна Ильина.

"Молодой специалист года":

Победитель – Дарья Соболева.

"Событие года":

Победитель - Региональный конкурс "Студент года Республики Карелия";

Лауреат - Танцевальный баттл "Dance weekend battle";

Лауреат - ХХ Гусаровские чтения "Гусаровский Север".

"Благотворитель года": Автошкола "ПТЗ", "Додо пицца", АНО "Центр социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья "Благодать", "Ситилинк", сеть магазинов "Совенок", ООО "Многофункциональный Центр Недвижимости", ГАУ РК "Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия", "Твоя типография", пиццерия "Тик Тайм", магазин "Вручай-Дари".