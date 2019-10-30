В Петрозаводске названы улицы, где с ноября будет запрещена остановка машин

В мэрии Петрозаводска сообщили, что с начала ноября будет запрещена остановка транспорта на участках ряда городских улиц.

Со 2 ноября будет запрещена остановка транспорта на участках Лососинского шоссе, улиц Пархоменко, Питкярантской, Максима Горького, Куйбышева, Советской, Виданской, Железнодорожной, Станционной, Балтийской, Гоголя, а также Лососинской набережной. Об этом сообщает пресс-центр карельской столицы.

Изменения вводятся в целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. Помимо этого, ограничения улучшат пропускную способность магистралей и облегчат проведение уборки улиц, пояснили в мэрии.