В Петрозаводске названы улицы, где с ноября будет запрещена остановка машин

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В мэрии Петрозаводска сообщили, что с начала ноября будет запрещена остановка транспорта на участках ряда городских улиц.
Со 2 ноября будет запрещена остановка транспорта на участках Лососинского шоссе, улиц Пархоменко, Питкярантской, Максима Горького, Куйбышева, Советской, Виданской, Железнодорожной, Станционной, Балтийской, Гоголя, а также Лососинской набережной. Об этом сообщает пресс-центр карельской столицы.
Изменения вводятся в целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. Помимо этого, ограничения улучшат пропускную способность магистралей и облегчат проведение уборки улиц, пояснили в мэрии.
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