В Петрозаводске неадекватный мужчина валялся посреди проезжей части (ВИДЕО)

В столице Карелии голый по пояс мужчина вышел на дорогу и принялся валяться на проезжей части.

ЧП произошло сегодня, 26 апреля, на улице Мелентьевой в Петрозаводске. Об этом информирует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

«Сегодня утром на ул. Мелентьевой какой-то полуголый неадекват бросался прямо под машины», — сообщил очевидец.

На видео видно, как мужчина с голым торсом выходит на проезжую часть, размахивая руками, и ложиться посреди дороги. Затем он убегает от подошедшего к нему прохожего, но падает на обочине. Прохожий с помощью еще одного человека удерживают мужчину. Затем на место приезжает полиция.