В Петрозаводске недобросовестных покупателей, "забывших" заплатить за 4 литра пива, задержали росгвардейцы

Вневедомственная охрана помешала злоумышленникам распорядиться краденым, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В Кондопоге злоумышленники пытались вынести из магазина довольно объёмный рюкзак с краденым товаром.

Работники сетевого магазина на улице Заводской нажали кнопку экстренного вызова вневедомственной охраны. В рюкзаке одного из задержанных оказались три бутылки по 1,35 литра пива.

Недобросовестных покупателей передали сотрудникам патрульно-постовой службы для дальнейшего разбирательства.