Неравнодушных людей в Карелии просят помочь многодетной семье

Социальный центр «Попечение» просит помочь многодетной семье купить стиральную машину, так как старая сломалась.

На паблике социального центра «Попечение» появилась просьба к неравнодушным людям: «многодетной семье нужна помощь в приобретении стиральной машины. Старая стиральная машина сломалась и, судя по всему, починить её нельзя. Для большой семьи отсутствие такой машины — огромная проблема».

Социальный центр просит желающих помочь быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников. Номер для перевода может скинуть только сам автор поста.

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