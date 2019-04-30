В Петрозаводске несколько раз за месяц будет меняться схема движения транспорта

В течение месяца предусмотрены временные ограничения на некоторых участках городских магистралей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В среду, 8 мая, с 20.00 будет запрещена остановка транспортных средств по Заводской линии, на пл. Ленина и на пр. Карла Маркса (от пл. Ленина до пл. Кирова).

В четверг, 9 мая, с 9.00 до 16.30 будет перекрыто движение транспорта по ул. Гоголя (от ул. Герцена до Заводской линии), по Заводской линии, пл. Ленина, ул. Петербургской, пр. К. Маркса (от пл. Ленина до ул. Пушкинской), пл. Кирова, ул. Кирова (от ул. Г. Титова до пр. К. Маркса), ул. Куйбышева (от ул. Г. Титова до пл. Кирова), ул. Пушкинской (от ул. Г. Титова до пр. К. Маркса), ул. Фаддеевской, ул. Луначарского (от ул. Фаддеевской до наб. Гюллинга) и по ул. Правды (от ул. Казарменской до пр. К. Маркса).

С 12.00 до 16.00 будет запрещена остановка на Лесном проспекте у ТРК "Лотос Plaza" (по полосе движения от центра города в сторону района Древлянка).

С 16.30 до 23.00 движение транспорта будет перекрыто по пл. Кирова, пр.К. Маркса (от ул. Пушкинской до ул. Кирова), ул. Правды (от ул. Казарменской до пл. Кирова), ул. Куйбышева (от пл. Кирова до ул. Г. Титова).

А с 12.00 25 мая до 12.00 27 мая будет запрещено движение автотранспорта по пл. Кирова.