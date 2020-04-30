В Петрозаводске невнимательность продавца обошлась магазину в 5 тысяч рублей

В сетевом магазине покупатель расплатился купюрой, давно вышедшей из оборота.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратился представитель сетевого магазина. После инкассации выяснялось, что не хватает 5 тысяч рублей. Одна из поступивших в банк купюр была вышедшей из оборота - образца 1995 года.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 41-летнего подозреваемого в мошенничестве. Мужчина дал явку с повинной и сообщил, что купюру нашел дома и решил использовать в своих целях. Придя в ближайший магазин, предъявил ее продавцу для оплаты сигарет. Получив товар и сдачу, скрылся. Полученные деньги потратил на личные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее посетитель магазина в Петрозаводске пытался расплатиться купюрой "Банка приколов".