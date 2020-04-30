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В Петрозаводске невнимательность продавца обошлась магазину в 5 тысяч рублей

Новости. Криминал
14:12, 01 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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В сетевом магазине покупатель расплатился купюрой, давно вышедшей из оборота.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратился представитель сетевого магазина. После инкассации выяснялось, что не хватает 5 тысяч рублей. Одна из поступивших в банк купюр была вышедшей из оборота - образца 1995 года.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 41-летнего подозреваемого в мошенничестве. Мужчина дал явку с повинной и сообщил, что купюру нашел дома и решил использовать в своих целях. Придя в ближайший магазин, предъявил ее продавцу для оплаты сигарет. Получив товар и сдачу, скрылся. Полученные деньги потратил на личные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее посетитель магазина в Петрозаводске пытался расплатиться купюрой "Банка приколов".

 

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Комментарии

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новый
2020-05-01 15:25:32
Дубенский на колчаковских фронтах кровь проливал. Куда дел сокровища убиенной тещи ?
Андрей Дубенский
2020-05-01 15:11:52
А продавец типа дальтоник, или вообще в черных очочках? У меня есть купюры с гражданской войны - 50, 100 и 250 тысяч. Скажите, где такие берут...
новый
2020-05-01 14:47:06
В чем мошенничество ? Не фальшивка же. Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами государственного банка.
Гость
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