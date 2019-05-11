В Петрозаводске ночью 12 мая ожидаются ливни и грозы

О погоде на 12 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем временами порывистый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +18.

В Петрозаводске также будет облачно с прояснениям. Ожидаются кратковременные дожди, ночью местами ливни, грозы.

Ветер ночью юго-восточный, южный. Днем – южный, юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью составит +9, +14 градусов, при прояснениях похолодает +3, +8. Днем потеплеет до +14, +19 градусов, на западе и северо- западе будет +10,+15.