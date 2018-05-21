В Петрозаводске нуждающимся выдали семь сертификатов на получение жилья

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Сертификаты на приобретение жилья выданы вынужденным переселенцам и чернобыльцам в столице Карелии с начала года.
Получатели государственного свидетельства признаны нуждающимися в предоставлении жилплощади в соответствии действующим законодательством. Четверо из них имеют статус вынужденных переселенцев, трое - статус граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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